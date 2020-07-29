Иванович покидает «Зенит»

Защитник Бранислав Иванович покинет петербургский «Зенит», сообщает официальный сайт клуба.
Стороны приняли решение не продлевать соглашение.
«В 2006 году Иванович присоединился к московскому «Локомотиву», вместе с которым стал обладателем Кубка России. С 2008 года начал выступать за лондонский «Челси» и за восемь с половиной сезонов сыграл в 377 матчах, забил 34 мяча, стал двукратным чемпионом Премьер-лиги, трёхкратным обладателем Кубка Англии, обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.
1 февраля 2017-го Бранислав Иванович присоединился к «Зениту». В июле 2018-го Иванович стал вице-капитаном, а после ухода Александра Анюкова — полноправным капитаном сине-бело-голубых. В составе петербуржцев защитник провёл 125 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Вместе с «Зенитом» капитан стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
Сине-бело-голубые благодарят Бранислава Ивановича за проделанную работу, профессионализм и невероятную самоотдачу в каждом матче и желают удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы.
- 29 июля 2020
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