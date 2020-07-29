Газзаев — о Кокорине: спустя годы вспоминаются не заработанные деньги, а число титулов

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о нападающем Александре Кокорине.
Напомним, этим летом истекает контракт Кокорина с «Зенитом».
«Я бы сказал не только про него, но и про Павла Мамаева. Это, безусловно, талантливые футболисты, которые не растеряли своих качеств. Оба неслучайно сразу стали ведущими игроками в своих новых клубах. Видно, что они попали в свою стихию, у них есть жажда игры и желание реабилитироваться после скандала.
Но время идёт, годы летят. Кокорин вроде бы всегда был на слуху, случались проблески – но глобально серьёзных достижений в сборной, в клубах на международном уровне, да и во внутреннем чемпионате у него нет. Звезда местного значения? Устраивает ли это его самого?
Безусловно, каждый спортсмен стремится получить выгодный контракт. Но хочется, чтобы помимо этого футболист ставил перед собой самые большие и амбициозные спортивные задачи. Любой игрок спустя годы вспоминает не количество заработанных денег, а количество титулов, побед и забитых голов», — приводит слова Газзаева «Спорт-экспресс».
- 29 июля 2020
-
14:57
-
14:46
-
14:38
-
14:37
-
14:22
-
14:18
-
14:14
-
14:13
-
14:01
-
13:55
-
13:37
-
13:18
-
13:17
-
12:49
-
12:12
-
12:02
-
11:54
-
11:46
-
11:23
-
11:19
-
11:16
-
11:04
-
11:02
-
10:50
-
10:39
-
10:37
-
10:23
-
10:09
-
10:07
-
10:03
-
09:48
-
09:45
-
09:32
-
09:24
-
08:30