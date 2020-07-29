Газзаев — о Кокорине: спустя годы вспоминаются не заработанные деньги, а число титулов

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о нападающем Александре Кокорине.



Напомним, этим летом истекает контракт Кокорина с «Зенитом».



«Я бы сказал не только про него, но и про Павла Мамаева. Это, безусловно, талантливые футболисты, которые не растеряли своих качеств. Оба неслучайно сразу стали ведущими игроками в своих новых клубах. Видно, что они попали в свою стихию, у них есть жажда игры и желание реабилитироваться после скандала.



Но время идёт, годы летят. Кокорин вроде бы всегда был на слуху, случались проблески – но глобально серьёзных достижений в сборной, в клубах на международном уровне, да и во внутреннем чемпионате у него нет. Звезда местного значения? Устраивает ли это его самого?



Безусловно, каждый спортсмен стремится получить выгодный контракт. Но хочется, чтобы помимо этого футболист ставил перед собой самые большие и амбициозные спортивные задачи. Любой игрок спустя годы вспоминает не количество заработанных денег, а количество титулов, побед и забитых голов», — приводит слова Газзаева «Спорт-экспресс».

Газзаев: ЦСКА при Гончаренко за четыре года никаких результатов не показал