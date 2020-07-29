В «Севилье» выявлен заражённый коронавирусом. Через 8 дней команде играть в Лиге Европы

«Севилья» на своём официальном сайте объявила о результатах тестирования команды на коронавирус, которое было проведено в конце прошлой недели.



Положительный результат дал тест одного футболиста, имя которого не уточняется. Игрок был изолирован, инфекцию он переносит бессимптомно. Всех его партнёров по команде повторно проверили на коронавирус. Результаты тестирования станут известны завтра, 30 июля.



Через восемь дней, 6 августа, «Севилье» предстоит сыграть с «Ромой» в матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча пройдёт в Дуйсбурге на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. По решению УЕФА все решающие матчи турнира пройдут в Германии. Схожие меры были приняты в отношении Лиги чемпионов, которую доиграют в Португалии.

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