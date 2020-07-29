Моуринью: Фернандеш доказал, что является отличным пенальтистом. Он пробил их около 20 раз

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью потроллил португальского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

«Фернандеш доказал, что он является отличным исполнителем одиннадцатиметровых. Он — один из лучших в мире в этом компоненте. Он исполнил пенальти около 20 раз», — приводит слова Моуринью Metro со ссылкой на Record.

25-летний Бруну Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 55 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 14 матчах английской Премьер-лиги (14 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (четыре — с пенальти) и отдал семь результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.