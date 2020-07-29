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Моуринью: Фернандеш доказал, что является отличным пенальтистом. Он пробил их около 20 раз

Моуринью: Фернандеш доказал, что является отличным пенальтистом. Он пробил их около 20 раз
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью потроллил португальского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

«Фернандеш доказал, что он является отличным исполнителем одиннадцатиметровых. Он — один из лучших в мире в этом компоненте. Он исполнил пенальти около 20 раз», — приводит слова Моуринью Metro со ссылкой на Record.

25-летний Бруну Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 55 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 14 матчах английской Премьер-лиги (14 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (четыре — с пенальти) и отдал семь результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

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