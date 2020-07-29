Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

КДК вынес наказания «Зениту» и «Химкам» за нарушения в финале Кубка России

КДК вынес наказания «Зениту» и «Химкам» за нарушения в финале Кубка России
Футбол / Кубок России 0

Состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором было решено оштрафовать «Зенит» и «Химки».

За нарушение регламента возобновления РПЛ и Кубка России оба клуба оштрафованы на 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба РФС. За скандирование зрителями оскорбительных выражений «Зениту» придётся выплатить ещё 100 тыс. рублей.

В матче финала Кубка России «Зенит» переиграл «Химки». Финальная встреча Кубка России проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев. Единственный гол забил нападающий «Зенита» Артём Дзюба на 84-й минуте встречи. Форвард реализовал пенальти.

«Зенит» в четвёртый раз завоевал Кубок России (1998/1999, 2009/2010, 2015/2016). Петербургский клуб один раз побеждал в финале Кубка СССР (1944).

«Зенит» обыграл «Химки» и завоевал Кубок России
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020