«Кальяри» — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Сегодня, 29 июля, состоится матч «Кальяри» — «Ювентус». Встреча 37-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кальяри» — «Ювентус».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Давиде Герзини, ассистировать ему будут судьи на линиях Алессио Тольфо и Никколо Пальярдини. Резервный арбитр — Валерио Марини.
Встреча команд в первом круге прошла 6 января 2020 года и завершилась победой «Ювентуса» со счётом 4:0.
«Ювентус», набрав в 36 турах 83 очка, занимает 1-е место в турнирной таблице Серии А и уже обеспечил себе чемпионский титул. «Кальяри» (42) — на 13-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Интер» (79) и «Аталанта» (78).
«Кальяри» — «Ювентус»: прогноз Михаила Поленова на встречу Серии А
- 29 июля 2020
-
21:03
-
20:49
-
20:43
-
20:42
-
20:41
-
20:40
-
20:33
-
20:24
-
20:14
-
20:01
-
19:46
-
19:28
-
19:13
-
19:07
-
19:04
-
18:54
-
18:53
-
18:48
-
18:30
-
18:28
-
18:06
-
17:58
-
17:53
-
17:39
-
17:32
-
17:25
-
17:17
-
17:03
-
17:00
-
16:58
-
16:53
-
16:37
-
16:35
-
16:13
-
16:11
Партнерский контент