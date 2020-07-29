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«Кальяри» — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

«Кальяри» — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Футбол / Италия 0

Сегодня, 29 июля, состоится матч «Кальяри» — «Ювентус». Встреча 37-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кальяри» — «Ювентус».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Давиде Герзини, ассистировать ему будут судьи на линиях Алессио Тольфо и Никколо Пальярдини. Резервный арбитр — Валерио Марини.

Встреча команд в первом круге прошла 6 января 2020 года и завершилась победой «Ювентуса» со счётом 4:0.

«Ювентус», набрав в 36 турах 83 очка, занимает 1-е место в турнирной таблице Серии А и уже обеспечил себе чемпионский титул. «Кальяри» (42) — на 13-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Интер» (79) и «Аталанта» (78).

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