Мещеряков: составители календаря забыли, как играть в футбол в реальности, а не на бумаге

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков раскритиковал календарь нового сезона чемпионата России.
«Мы высказывали свои претензии РПЛ по проекту календаря. Знаю, что с рядом клубов его вообще не согласовывали. Мы были против. Складывается впечатление, что люди, которые составляли этот календарь, несколько забыли, что такое играть в футбол в реальности, а не на бумаге», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» состоится 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. 11 августа «Локомотив» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги сыграет на выезде с казанским «Рубином». В 2-м туре, который пройдёт 14–17 августа, «железнодорожники» встретятся с «Краснодаром».
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