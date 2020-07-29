Гендиректор «Зенита»: расстроен, что Игорь Смольников не принял наше предложение

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход защитника Игоря Смольникова в «Краснодар».

«Честно говоря, расстроен, что он не принял нашего предложения. С другой стороны, если у него есть лучшее предложение, хочется пожелать ему успехов в „Краснодаре“. Он хочет играть. Думаю, он готов к конкуренции. „Зенит“ старался как мог, чтобы он продолжил карьеру в „Зените“. Он провёл много сезонов у нас, отмечу его самоотверженность и беззаветную преданность футболу, характер. Хотелось бы, чтобы все игроки обладали такими качествами, как он», — цитирует Медведева «Р-Спорт».

31-летний Смольников покинул «Зенит» по истечении срока контракта, поэтому достался «Краснодару» бесплатно, в статусе свободного агента.



В составе «Зенита» Смольников провёл 198 матчей, забил 10 мячей и отдал 11 результативных передач. В составе «Зенита» — трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и Суперкубка России.