Гендиректор «Зенита»: расстроен, что Игорь Смольников не принял наше предложение

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход защитника Игоря Смольникова в «Краснодар».
«Честно говоря, расстроен, что он не принял нашего предложения. С другой стороны, если у него есть лучшее предложение, хочется пожелать ему успехов в „Краснодаре“. Он хочет играть. Думаю, он готов к конкуренции. „Зенит“ старался как мог, чтобы он продолжил карьеру в „Зените“. Он провёл много сезонов у нас, отмечу его самоотверженность и беззаветную преданность футболу, характер. Хотелось бы, чтобы все игроки обладали такими качествами, как он», — цитирует Медведева «Р-Спорт».
31-летний Смольников покинул «Зенит» по истечении срока контракта, поэтому достался «Краснодару» бесплатно, в статусе свободного агента.
В составе «Зенита» Смольников провёл 198 матчей, забил 10 мячей и отдал 11 результативных передач. В составе «Зенита» — трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и Суперкубка России.
- 29 июля 2020
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