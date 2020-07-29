Пустовойтова получила назначение на финальный турнир женской Лиги чемпионов

В число главных судей финального турнира женской Лиги чемпионов вошла россиянка Анастасия Пустовойтова, а в список ассистентов — Екатерина Курочкина, сообщает телеграм-канал РФС.

В прошлом сезоне Пустовойтова и Курочкина обслуживали финальный матч женской ЛЧ между французским «Лионом» и «Барселоной». В 2017 году эти судьи работали на женском чемпионате Европы в Нидерландах, а в 2019-м – на женском чемпионате мира во Франции.

17 июня исполком УЕФА объявил, что все оставшиеся матчи Лиги чемпионов среди женщин пройдут в формате финального турнира с восемью участниками по принципу плей-офф на стадионах «Сан-Мамес» в Бильбао и «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Матчи состоятся в период с 21 по 30 августа.

В четвертьфиналах женской Лиги чемпионов сезона-2019/2020 сыграют «Глазго Сити» – «Вольфсбург», «Атлетико» – «Барселона», «Арсенал» – «Пари Сен-Жермен» и «Лион» – «Бавария».