«Трабзонспор» стал обладателем Кубка Турции

В финальном матче Кубка Турции «Трабзонспор» обыграл «Аланьяспор» со счётом 2:0 и стал обладателем трофея.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 25-й минуте автором забитого мяча стал Адбулкадир Омюр. В компенсированное время второго тайма второй мяч забил Александр Сёрлот.

«Трабзонспор» выиграл Кубок Турции в девятый раз в своей истории, сравнявшись по этому показателю с «Бешикташем». Чаще обладателем трофея становился только «Галатасарай» (18).

«Трабзонспор» — «Аланьяспор» — 2:0 (1:0)

Голы: Омур (25), Сёрлот (90+10)



«Трабзонспор»: Чакыр, Перейра (да Кошта, 90+1), Тюркмен, Кампи, Новак (Чёрекчи, 78), Гильерме, Пармак (Ндиайе, 90), Омур, Соса, Экубан (Башаджикоглу, 41), Сёрлот



«Аланьяспор»: Марафона, Н'Сакала, Цавеллас, Кокер, Хуанфран, Сиопис (Учан, 54), Бакасетас, Караджа (Булут, 63), Сиссе