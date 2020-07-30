«Трабзонспор» стал обладателем Кубка Турции

В финальном матче Кубка Турции «Трабзонспор» обыграл «Аланьяспор» со счётом 2:0 и стал обладателем трофея.
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 25-й минуте автором забитого мяча стал Адбулкадир Омюр. В компенсированное время второго тайма второй мяч забил Александр Сёрлот.
«Трабзонспор» выиграл Кубок Турции в девятый раз в своей истории, сравнявшись по этому показателю с «Бешикташем». Чаще обладателем трофея становился только «Галатасарай» (18).
«Трабзонспор» — «Аланьяспор» — 2:0 (1:0)
Голы: Омур (25), Сёрлот (90+10)
«Трабзонспор»: Чакыр, Перейра (да Кошта, 90+1), Тюркмен, Кампи, Новак (Чёрекчи, 78), Гильерме, Пармак (Ндиайе, 90), Омур, Соса, Экубан (Башаджикоглу, 41), Сёрлот
«Аланьяспор»: Марафона, Н'Сакала, Цавеллас, Кокер, Хуанфран, Сиопис (Учан, 54), Бакасетас, Караджа (Булут, 63), Сиссе
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