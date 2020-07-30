Заха: чернокожим игрокам уже не весело заходить в «Инстаграм». Страшно открывать сообщения

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха заявил, что из-за расизма уже не может пользоваться социальными сетями, как раньше.

«Чернокожим игрокам уже не весело заходить в „Инстаграм“. Тебе уже не нравится, что происходит на твоей странице. Страшно открывать сообщения в директе. Там может быть что угодно. У меня даже больше нет „Твиттера“, потому что там почти наверняка меня будут оскорблять, особенно после игр.

Тот же 12-летний мальчик писал вроде и трём другим футболистам, оскорблял их на расовой почве. Это совсем нехорошо. До того, как я сообщил об инциденте с мальчиком, было ещё около 50 аккаунтов, с которых мне приходили оскорбительные сообщения", — сказал Заха в эфире CNN.

Полиция британского графства Уэст-Мидлендс задержала подозреваемого по делу о расистских оскорблениях в адрес Заха. Подозреваемым оказался 12-летний мальчик из города Солихалл.