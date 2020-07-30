Давид Алаба вновь предложил свои услуги «Барселоне»

Защитник «Баварии» Давид Алаба хочет продолжить карьеру в Испании, сообщает Sport.es.



По информации издания, 28-летний футболист вновь предложил свои услуги «Барселоне». Контракт Давида с мюнхенским клубом истекает следующим летом, и он горит желанием поиграть за сине-гранатовых. Каталонцы в свою очередь также хотели бы усилиться австрийцем, однако предпочли бы заполучить его бесплатно через год.



Отмечается, что «Бавария» вела переговоры с Алабой о продлении соглашения, однако они зашли в тупик, когда агент игрока потребовал для своего подопечного годовой оклад в размере € 20 млн.



Алаба защищает цвета «Баварии» с 2009 года. С мюнхенцами он к настоящему моменту завоевал 23 трофея, среди которых девять титулов чемпиона Германии, шесть национальных Кубков и кубок Лиги чемпионов. В минувшем розыгрыше Бундеслиги Давид провёл 28 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Давид Алаба хочет получать в «Баварии» € 20 млн в год