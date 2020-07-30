Покинувший «Динамо» Кирилл Панченко ведёт переговоры с тульским «Арсеналом»

Как стало известно «Чемпионату», бывший нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко может продолжить карьеру в тульском «Арсенале». Стороны ведут переговоры.



«Динамо» объявило об уходе Панченко 27 июля. Вместе с 30-летним футболистом бело-голубых покинули ещё шестеро его одноклубников. У всех этих игроков истекли контракты.



Панченко защищал цвета «Динамо» с 2016 года. Сначала он играл за московскую команду на правах аренды из ЦСКА, после чего перешёл на постоянной основе. В ходе своей карьеры Кирилл также выступал за «Томь», «Мордовию», «Ставрополье-2009», «Нижний Новгород» и ставропольское «Динамо». В 2016 году вызывался в сборную России.



В минувшем сезоне нападающий принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 2 гола.

Московское «Динамо» объявило об уходе 7 футболистов