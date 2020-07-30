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Эксперты оценили вероятность перехода Месси в «Интер»

Эксперты оценили вероятность перехода Месси в «Интер»
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Итальянские СМИ в последние дни активно муссируют тему возможного перехода Лионеля Месси из «Барселоны» в миланский «Интер». По мнению журналистов, есть косвенные свидетельства, намекающие на этот трансфер.

Сначала телевизионная группа Suning, принадлежащая владельцу «Интера» Стивену Джану, разместила анонс матча с «Наполи» в виде силуэта Лео Месси на соборе Дуомо. Масла в огонь подлил бывший президент «Интера» Массимо Моратти. Он рассказал, что отец Месси купил дом в Милане рядом с офисом «Интера».

Букмекеры, однако, не слишком верят в трансфер аргентинца. Поставить на то, что Месси перейдёт в «Интер», можно с коэффициентом 26.00. Это примерно 3% вероятности. Контракт Лионеля истекает в конце следующего сезона.

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