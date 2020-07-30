«Торпедо» объявило о заключении контракта с голкипером Евгением Конюховым

Голкипер Евгений Конюхов стал игроком московского «Торпедо», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение 33-летнего футболиста с «Торпедо» рассчитано на один сезон.

«Нахожусь в предвкушении сезона и надеюсь, что предстоящее первенство сложится для «Торпедо» таким же образом, как и шесть лет назад. То есть по его итогам мы завоюем путевку в Премьер-Лигу. Команда хорошая, суперсыгранная. Многих ребят я знаю, коллектив дружелюбный. Поэтому нужно стараться максимально проявлять себя в тренировочном процессе и, если доверят, в официальной игре», — отметил Конюхов.

Конюхов играл за «Торпедо» в 2013-2014 годах, после чего перешёл в самарские «Крылья Советов». В сезоне-2019/2020 голкипер принял участие в 3 матчах и пропустил 4 гола.