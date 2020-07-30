Защитник «Сочи» перешёл в «Иртыш»

«Сочи» отдал защитника Павла Шакуро в аренду омскому «Иртышу», выступающему в Футбольной национальной лиге.
«Защитник Павел Шакуро отправляется в годичную аренду в футбольный клуб «Иртыш» из города Омска. В минувшем сезоне РПЛ 23-летний футболист дважды появлялся на поле в составе сочинцев, приняв участие также и в одной кубковой встрече», — говорится в сообщении сочинского клуба в «Инстаграме».
Сегодня, 30 июля, нападающий «Сочи» Александр Карапетян заявил об уходе из клуба. Кроме того, как стало известно «Чемпионату», 29 июля у нападающего Александра Кокорина была встреча с гендиректором «Сочи» Дмитрием Рубашко. На ней руководитель клуба предложил нападающему контракт с зарплатой € 1,5 млн в год плюс бонусы на такую же сумму. Кокорин отклонил предложение и решил перейти в «Спартак», где ему дали зарплату выше.
- 30 июля 2020
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