«Сочи» объявил об уходе Александра Карапетяна
«Сочи» на официальном сайте сообщил об уходе нападающего Александра Карапетяна по истечении срока действия контракта.
«Мы желаем игроку здоровья и успешного продолжения игровой карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы сочинского клуба.
Карапетян стал игроком «Сочи» летом 2019 года. За всё время в сочинском клубе армянский форвард принял участие в 22 матчах и забил 2 гола. Гол в ворота московского «Динамо» на последних минутах гостевой встречи РПЛ оказался для сочинцев победным и помог набрать важные очки в борьбе за выживание.
«Сочи» набрал 33 очка в 30 матчах и занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», в 30 матчах набравший 72 очка.
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