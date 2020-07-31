Душан Лагатор покинул «Сочи»

Пресс-служба «Сочи» сообщила об уходе из клуба черногорского полузащитника Душана Лагатора.
«Контракт игрока с клубом разорван по обоюдному согласию сторон. За два сезона Лагатор провел в составе сочинцев 47 матчей. В минувшем сезоне Душан появлялся на поле в рамках Российской Премьер-Лиги 13 раз и забил 1 гол, отличившись в заключительной игре 2019-го года с «Рубином», та встреча завершилась вничью — 1:1», — говорится в сообщении клуба.
«Сочи» ранее отдал защитника Павла Шакуро в аренду омскому «Иртышу», выступающему в Футбольной национальной лиге. Кроме того, нападающий «Сочи» Александр Карапетян заявил об уходе из клуба.
«Чемпионат» сообщал, что 29 июля у нападающего Александра Кокорина была встреча с гендиректором «Сочи» Дмитрием Рубашко. На ней руководитель клуба предложил нападающему контракт с зарплатой € 1,5 млн в год плюс бонусы на такую же сумму. Кокорин отклонил предложение и решил перейти в «Спартак».
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