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Жиру: Вернер не был приобретён «Челси», чтобы сидеть на скамейке

Жиру: Вернер не был приобретён «Челси», чтобы сидеть на скамейке
Футбол / Англия 0

Нападающий «Челси» Оливье Жиру поделился мнением о предстоящем соперничестве за позицию с форвардом Тимо Вернером.

«Вернер не был приобретён для того, чтобы сидеть на скамейке запасных. Но я сделаю всё от меня зависящее, чтобы устроить тренеру головную боль, когда дело касается выбора», — приводит слова Жиру L'Equipe.

В июне «Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе Вернера из «РБ Лейпциг». Сообщалось, что сумма трансфера Вернера в «Челси» составит € 53 млн, прописанные в контракте игрока в качестве отступных.

Вернер выступает в составе «РБ Лейпциг» с 2016 года, а ранее защищал цвета «Штутгарта». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 26 голов (3 – с пенальти) и 8 результативных передач.

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