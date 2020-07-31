«Арсенал» может подписать контракт с 20-летним норвежским вингером

Руководство «Арсенала» близко к подписанию соглашения с 20-летним норвежским вингером Джорджем Льюисом, который впечатлил клуб в ходе стажировки, сообщает Goal.



Льюис, до этого стажировавшийся в «Ипсвиче» и «Борнмуте», провёл на тренировочной базе «Арсенала» одну неделю в марте, и по её итогам получил приглашение ещё на семь дней, но по причине пандемии коронавируса смог пройти повторную стажировку только сейчас.



По информации источника, «Арсенал» подпишет контракт с Льюисом после финального матча Кубка Англии с «Челси», который состоится 1 августа.



На данный момент футболист находится в Лондоне, где ожидает итогового решения руководства «канониров». В случае, если Льюис пополнит ряды команды, он станет вторым приобретением Микеля Артеты у руля «Арсенала».

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