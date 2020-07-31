«Челси», «Барселона» и «Интер Майами» предложили контракт Виллиану

Сразу несколько клубов заинтересованы в услугах бразильского нападающего Виллиана, сообщает Sky Sports.



По информации источника, «Челси», «Барселона» и «Интер Майами» предложили 31-летнему футболисту контракты. Сообщается, что «Барселона» выполнила требование игрока, предложив соглашение на три года, однако американский «Интер Майами» готов сделать самое крупное предложение среди прочих.



Ранее сообщалось, что главным претендентом на бразильского футболиста является лондонский „Арсенал“.

Напомним, что соглашение Виллиана с «Челси» рассчитано до 31 августа. Главный тренер синих Фрэнк Лэмпард хочет сохранить 31-летнего бразильца, однако тот требует трёхлетний договор, который клуб не готов ему предоставить.