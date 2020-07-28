Виллиан, скорее всего, продолжит карьеру в лондонском «Арсенале»

Нападающий лондонского «Челси» Виллиан с большой долей вероятности подпишет контракт с другим клубом из столицы Англии — «Арсеналом», сообщает The Guardian.
Соглашение Виллиана с «Челси» рассчитано до 31 августа. Главный тренер синих Фрэнк Лэмпард хочет сохранить 31-летнего бразильца, однако тот требует трёхлетний договор, который клуб не готов ему предоставить.
В «Челси» ожидают, что форвард продолжит карьеру в «Арсенале». Ранее сообщалось, что на него претендует также лондонский «Тоттенхэм Хотспур».
В нынешнем сезоне Виллиан забил 11 мячей и отдал 9 результативных передач в 47 встречах за синих во всех турнирах.
1 августа «Челси» и «Арсенал» проведут финальный матч Кубка Англии. Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало — в 19:30 мск.
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