Джанни Инфантино: представители ФИФА встречались с прокурорами для расследования нарушений

Президент ФИФА Джанни Инфантино объяснил, зачем представители организации, в том числе он сам, проводили встречи с прокурорами Швейцарии и других стран.
«Люди прекрасно помнят, где была ФИФА в 2015 году и как необходимо было судебное вмешательство для восстановления её репутации. Для меня как для президента главной целью с первого дня было сотрудничество с властями в расследовании нарушений, сделанных в ФИФА в прошлом. Представители организации встречались с прокурорами разных стран по всему миру именно для этого. Нарушители были осуждены и наказаны благодаря помощи ФИФА и в особенности США, при сотрудничестве с которыми удалось раскрыть более 40 преступлений.
В связи с этим я продолжу поддерживать судебный процесс, и ФИФА по-прежнему будет сотрудничать со швейцарскими властями», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.
Ранее стало известно, что Инфантино стал фигурантом уголовного дела.
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