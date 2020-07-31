Джанни Инфантино: представители ФИФА встречались с прокурорами для расследования нарушений

Президент ФИФА Джанни Инфантино объяснил, зачем представители организации, в том числе он сам, проводили встречи с прокурорами Швейцарии и других стран.



«Люди прекрасно помнят, где была ФИФА в 2015 году и как необходимо было судебное вмешательство для восстановления её репутации. Для меня как для президента главной целью с первого дня было сотрудничество с властями в расследовании нарушений, сделанных в ФИФА в прошлом. Представители организации встречались с прокурорами разных стран по всему миру именно для этого. Нарушители были осуждены и наказаны благодаря помощи ФИФА и в особенности США, при сотрудничестве с которыми удалось раскрыть более 40 преступлений.



В связи с этим я продолжу поддерживать судебный процесс, и ФИФА по-прежнему будет сотрудничать со швейцарскими властями», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.



Ранее стало известно, что Инфантино стал фигурантом уголовного дела.

ФИФА отреагировала на возбуждение уголовного дела в отношении Джанни Инфантино