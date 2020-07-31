Источник: Родриго Бекао близок к возвращению в ЦСКА

Защитник «Удинезе» Родриго Бекао близок к возвращению в ЦСКА, утверждает Tuttocalciomercato24.com.



По информации источника, «армейцы» находятся в продвинутых переговорах с итальянским клубом. Стороны могут прийти к договорённости в ближайшее время.



Напомним, Бекао перешёл в «Удинезе» из ЦСКА год назад. В стан «армейцев» бразилец перебрался на правах аренды из «Байи» в 2018 году, а по истечении договора в 2019 году не стал подписывать полноценный контракт и ушёл в итальянский клуб. Впоследствии генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как игрок обманул «армейцев».



В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 29 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. «Удинезе» за тур до конца занимает 14-е место в турнирной таблице первенства.

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