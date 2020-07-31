Кокорин пропустит пересмотр приговора ему и Мамаеву

Нападающий Александр Кокорин прокомментировал очередной перенос судебного заседания по пересмотру приговора ему и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву.
«Компенсация? Главное, чтобы нас оправдали. 3-го числа присутствовать не буду, нам разрешили», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Осенью 2018 года Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве. В драках пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин. Футболисты поначалу были помещены под стражу, а впоследствии осуждены на полтора года и отправлены в колонию.
Осенью 2019 года игроки вышли на свободу. Павел, с которым расторг контракт «Краснодар», перебрался в «Ростов», а Александр вернулся в «Зенит», откуда затем отправился в аренду в «Сочи».
- 31 июля 2020
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