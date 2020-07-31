Александр Кокорин: вижу уже другое отношение суда

Нападающий Александр Кокорин подвёл итог сегодняшнему судебному заседанию по пересмотру приговора ему и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву. Вынесение решения перенесли на 3 августа.
«Скоро приговор, нас отпустили, и на следующем заседании за нас будет Протасовицкий. Присутствовать на оглашении приговора тоже не получится, наверное, потому что уже сборы и тренировки.
Само заседание сегодня прошло хорошо, просидели около двух часов, хотя могло быть и больше. Что касается решения, если приговор отменят, значит наши доводы услышали, и надеюсь, что всё отменят. Насчёт компенсации обсуждаем, мы хотим справедливости, потому что мы пострадали. Вижу уже другое отношение суда. Мы уже перенесли наказание, и уже всё в лёгком и быстром режиме идёт, другие ощущения», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 31 июля 2020
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