Александр Кокорин: вижу уже другое отношение суда

Нападающий Александр Кокорин подвёл итог сегодняшнему судебному заседанию по пересмотру приговора ему и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву. Вынесение решения перенесли на 3 августа.



«Скоро приговор, нас отпустили, и на следующем заседании за нас будет Протасовицкий. Присутствовать на оглашении приговора тоже не получится, наверное, потому что уже сборы и тренировки.



Само заседание сегодня прошло хорошо, просидели около двух часов, хотя могло быть и больше. Что касается решения, если приговор отменят, значит наши доводы услышали, и надеюсь, что всё отменят. Насчёт компенсации обсуждаем, мы хотим справедливости, потому что мы пострадали. Вижу уже другое отношение суда. Мы уже перенесли наказание, и уже всё в лёгком и быстром режиме идёт, другие ощущения», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Адвокват Мамаева прокомментировал итоги заседания суда по делу его клиента и Кокорина