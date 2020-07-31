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Бывший пресс-атташе «Зенита» извинился за слова про Старостиных и Бескова

Бывший пресс-атташе «Зенита» извинился за слова про Старостиных и Бескова
Футбол / РПЛ 0

Бывший пресс-атташе «Зенита», ведущий и комментатор Фёдор Погорелов принёс извинения за своё недавнее выступление.

Комментируя предстоящий переход нападающего Александра Кокорина в «Спартак», Погорелов позволил себе следующее высказывание: «В пятницу Кокорин должен прийти в музей «Спартака» для ознакомления с мумиями братьев Старостиных, [блин], и чучелом Бескова… Так нельзя говорить, Бесков – великий тренер. Хорошо, с мощами Бескова, вот так правильно».

Впоследствии Фёдор подвергся серьёзной критике в социальных сетях, а сегодня выступил с извинениями.

«Ребята, у меня нет телеграм-канала или какого-то официального медиа, поэтому я тут. Я совершенно точно не хотел задевать ничьих чувств своей неудачной шуткой и приношу свои самые искренние извинения тем, кого задел. Извините меня, пожалуйста, я был неправ», — написал Погорелов в своём «твиттере».

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