Ловчев — о Кокорине: «Спартаку» не хватает такого форварда: активного, с русским паспортом

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал возможный переход нападающего Александра Кокорина в московский клуб.



«Кокорин — хороший футболист, который нужен «Спартаку». Москвичам не хватает как раз вот такого нападающего. Быстрого, активного и с русским паспортом. Раньше невозможно было перейти из одного клуба в другой из-за болельщиков. Сейчас отношение изменилось. Вопрос только в том, как он заиграет. Сейчас много говорят про пару Дзюба — Азмун и сравнивают её с возможной парой Соболев — Кокорин. Необязательно, что именно так и будет. Были же отрезки, где Соболев играл с Ларссоном.

«Спартак» же всегда был, есть и будет клубом, который все боятся. Команда всегда будет бороться за призовые места. Москвичи всегда выходили из обороны быстрой атакой. Поэтому Кокорин может существовать в любой расстановке. Из нашего футбола полностью ушла моральная вещь. Человек, который говорил, что никогда не перейдёт в «Спартак», близок к переходу. Очень многие болельщики делают акцент на этом. Об этом надо забыть. Это рабочие моменты, когда клубы должны зарабатывать", — цитирует Ловчева «Матч ТВ».