Андрей Аршавин сообщил, что бывшая жена забрала почти все его трофеи

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и национальной команды России Андрей Аршавин опубликовал фотографию на фоне стеллажа с одним кубком.

В комментариях у экс-футболиста поинтересовались, где все остальные его трофеи, на что он ответил: «Всё на полке у Ю.Г.». Ю.Г. — инициалы бывшей жены Аршавина — Барановской Юлии Геннадьевны.

Фото можно посмотреть на странице Андрея Аршавина в «Инстаграме».

Аршавин состоял в браке с Барановской с 2004 по 2013 год. При расставании Юлии досталась трёхкомнатная квартира в Санкт-Петербурге. Совсем скоро бывшие возлюбленные вновь встретятся в суде, чтобы решить вопрос о снижении алиментов на содержание троих детей.

За футбольную карьеру Андрей завоевал более 10 трофеев, включая 3 титула чемпиона Российской Премьер-Лиги и Кубок УЕФА.