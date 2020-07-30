Геркус: всё, Кокорин в «Спартаке». Крайне рискованный трансфер всё-таки случился

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил о переходе нападающего Александра Кокорина в московский «Спартак».



«Всё, Кокорин в «Спартаке». Крайне рискованный трансфер всё-таки случился», — написал Геркус в своём телеграм-канале.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» предложил Кокорину контракт на три года. Впоследствии появилась информация, что игрок принял предложение, однако генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов отказался её комментировать.



Кокорин с 2016 года защищал цвета «Зенита», а вторую половину минувшего сезона провёл на правах аренды в «Сочи». В ходе своей карьеры Александр также выступал за «Динамо». В сборную России вызывался с 2011 по 2017 год.



В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 7 голов (2 — с пенальти), отдал 1 результативную передачу и получил 2 жёлтые карточки.

Широков: Кокорину сегодня не стоит идти в «Спартак» – в ближайший год ничего не выиграет