Источник: Юран уволен из «Химок»

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран был уволен из клуба, сообщает телеграм-канал Sport_inside. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.
Министр спорта Московской области Роман Терюшков ранее прокомментировал слухи насчёт возможного увольнения Юрана. Чиновник заверил, что специалист останется в клубе.
Появлялась информация, согласно которой специалист, при котором «Химки» поднялись в Российскую Премьер-Лигу, мог покинуть команду ещё до старта нового сезона.
«Химки» по итогам досрочно завершённого сезона заняли второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и, несмотря на проблемы с финансированием, в следующей кампании всё-таки выступят в Российской Премьер-Лиге. Команда также сыграла в финале Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1).
Ранее пост генерального директора «Химок» покинул Василий Иванов.
- 31 июля 2020
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