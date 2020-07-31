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Источник: Юран уволен из «Химок»

Источник: Юран уволен из «Химок»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран был уволен из клуба, сообщает телеграм-канал Sport_inside. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Министр спорта Московской области Роман Терюшков ранее прокомментировал слухи насчёт возможного увольнения Юрана. Чиновник заверил, что специалист останется в клубе.

Появлялась информация, согласно которой специалист, при котором «Химки» поднялись в Российскую Премьер-Лигу, мог покинуть команду ещё до старта нового сезона.

«Химки» по итогам досрочно завершённого сезона заняли второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и, несмотря на проблемы с финансированием, в следующей кампании всё-таки выступят в Российской Премьер-Лиге. Команда также сыграла в финале Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1).

Ранее пост генерального директора «Химок» покинул Василий Иванов.

Сергей Юран останется главным тренером «Химок»
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