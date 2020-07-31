Министр спорта МО: думаю, «Химки» объявят имя нового главного тренера завтра

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал увольнение главного тренера «Химок» Сергея Юрана.

«Такого решения (расстаться с Юраном. — Прим. «Чемпионата») с нашей стороны не было. У «Химок» есть генеральный директор, руководство, и оно несёт ответственность за выступление команды. Принятие решений — их сфера ответственности. Не знаю, кто будет главным тренером, но следующий матч у нас в субботу. Думаю, завтра клуб объявит о расставании с Юраном и скажут, кто будет назначен на эту должность», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сергей Юран ранее подтвердил информацию об увольнении с поста главного тренера «Химок». «Указание пришло от «Спартака», именно от Шамиля Газизова», — заявил специалист.



По итогам сезона-2019/2020 «Химки», заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, вышли в Российскую Премьер-Лигу. Кроме того, команда сыграла в финале Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1).