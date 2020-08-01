Дзюба: обожаю разговоры про очки от «Оренбурга» и «Сочи». А «Спартак» тоже наш поставщик?

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал критику в адрес клуба.
«Каждый сезон кричат, что у «Локомотива» состав не хуже, чем у «Зенита». Каждый сезон начинается с подобных заявлений. А когда чемпионат заканчивается, начинаются разговоры о том, что у «Зенита» три состава. Какие три состава? Нам ещё и состав «Сочи» приплетают.
Разговоры про шесть очков от «Оренбурга» я вообще обожаю. При том, что они действительно у нас ни разу не выиграли, но с ними были одни из самых сложных матчей. Мы всегда еле-еле уносим оттуда ноги. Взять даже прошлый год, когда мы 2:1 выиграли — что там творил Лунев! Если бы не он, мы бы точно получили 3 или 4.
Для локальных «Газпромов» обыграть большой «Газпром» — очень важное карьерное достижение? Конечно. Видно же было, как «Сочи» хотели нас обыграть. И мне даже знакомые писали: «Вы правда «Сочи» сдадите игру, им же нужнее?». Я говорю: «Как ты себе это представляешь?». Кто-то скажет это Семаку? А как он это футболистам объяснит? Ну это же бред. По такой логике можно сказать про каждую команду, кого мы два раза обыграли. «Спартак» тоже наш поставщик?» — приводит слова Дзюбы «Фонтанка».
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