Ди Франческо, входивший в шорт-лист «Локомотива», принял предложение от «Кальяри»

50-летний итальянский специалист Эусебио Ди Франческо, ранее возглавлявший такие известные клубы как «Сассуоло», «Рома» и «Сампдория», близок к тому, чтобы стать вновь возобновить работу в Серии А, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Сообщается, что уже в ближайшее время Ди Франческо возглавит «Кальяри», располагающийся на 13-м месте турнирной таблицы чемпионата Италии. У экс-тренера «Ромы» уже состоялась встреча с президентом «Кальяри», на которой были урегулированы последние детали. Теперь «Кальяри» лишь осталось утвердить кандидатуру на совете директоров клуба.

По информации «Чемпионата», Эусебио Ди Франческо был одним из пяти кандидатов на пост главного тренера московского «Локомотива» после ухода Юрия Сёмина. Помимо итальянца в шорт-лист «железнодорожников» входили Владан Милоевич, Педру Мартинш, Йиндржих Трпишовский и Марко Николич. Однако остановились москвичи именно на последнем специалисте.