Юран: надеюсь, губернатор отреагирует на письмо ребят в мою поддержку
Уволенный главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал письмо, написанное футболистами команды губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«Ребята написали открытое письмо на имя губернатора Московской области с просьбой оставить меня. Это команда! Футболистов не обманешь. Мы работаем с ними вместе, нам комфортно. Они бьются за Подмосковье, за Химки. Это их искреннее отношение. Надеюсь, губернатор отреагирует на письмо ребят. Нельзя не послушать коллектив. Мы в команде — как одна семья, что на поле, что в быту: они могли мне позвонить даже по неспортивным вопросам, посоветоваться», — сказал Юран в интервью «Р-Спорт».
Напомним, после публикации этого письма на официальном сайте «Химок» появилось подтверждение увольнения Юрана.
Футболисты ФК «Химки» попросили Воробьёва помочь оставить Юрана главным тренером команды
- 1 августа 2020
-
14:32
-
14:19
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:23
-
13:14
-
12:55
-
12:47
-
12:35
-
12:12
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:35
-
11:28
-
11:19
-
11:13
-
10:47
-
10:29
-
10:08
-
10:00
-
09:53
-
09:52
-
09:51
-
09:30
-
09:01
-
07:55
-
06:16
-
04:51
-
03:32
-
03:09
-
02:48
-
01:41
-
01:25
Партнерский контент