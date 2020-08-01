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Юран: надеюсь, губернатор отреагирует на письмо ребят в мою поддержку

Юран: надеюсь, губернатор отреагирует на письмо ребят в мою поддержку
Футбол / РПЛ 0

Уволенный главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал письмо, написанное футболистами команды губернатору Московской области Андрею Воробьёву.

«Ребята написали открытое письмо на имя губернатора Московской области с просьбой оставить меня. Это команда! Футболистов не обманешь. Мы работаем с ними вместе, нам комфортно. Они бьются за Подмосковье, за Химки. Это их искреннее отношение. Надеюсь, губернатор отреагирует на письмо ребят. Нельзя не послушать коллектив. Мы в команде — как одна семья, что на поле, что в быту: они могли мне позвонить даже по неспортивным вопросам, посоветоваться», — сказал Юран в интервью «Р-Спорт».

Напомним, после публикации этого письма на официальном сайте «Химок» появилось подтверждение увольнения Юрана.

Футболисты ФК «Химки» попросили Воробьёва помочь оставить Юрана главным тренером команды
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