Ордец: считаю, я оправдал доверие Новикова
Защитник «Динамо» Иван Ордец, ставший лучшим игроком в команде по итогам июля, прокомментировал достижение.
«Приятные эмоции. Спасибо всей команде, она заслужила, спасибо за помощь на футбольном поле и, конечно, спасибо болельщикам. Без них я не стал бы лучшим игроком прошедшего месяца.
Сложный год. Первую половину года сидел в запасе, было сложно. После смены тренера мне стали больше доверять. Считаю, я оправдал доверие.
Физически было тяжело выдержать темп после возобновления чемпионата. Хорошо, что у нас есть умные футболисты, которые регулировали темп матчей.
Четыре выходных пролетели как одна секунда. Расслабляться нам нельзя, нужно готовиться к следующему сезону», — сказал Ордец в интервью клубному телевидению.
- 1 августа 2020
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