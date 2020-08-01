Ордец: считаю, я оправдал доверие Новикова

Защитник «Динамо» Иван Ордец, ставший лучшим игроком в команде по итогам июля, прокомментировал достижение.

«Приятные эмоции. Спасибо всей команде, она заслужила, спасибо за помощь на футбольном поле и, конечно, спасибо болельщикам. Без них я не стал бы лучшим игроком прошедшего месяца.



Сложный год. Первую половину года сидел в запасе, было сложно. После смены тренера мне стали больше доверять. Считаю, я оправдал доверие.



Физически было тяжело выдержать темп после возобновления чемпионата. Хорошо, что у нас есть умные футболисты, которые регулировали темп матчей.



Четыре выходных пролетели как одна секунда. Расслабляться нам нельзя, нужно готовиться к следующему сезону», — сказал Ордец в интервью клубному телевидению.