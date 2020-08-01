Шелия перешёл в «Ахмат»

Голкипер Гиорги Шелия перешёл из «Тамбова» в «Ахмат».

«Голкипер Гиорги Шелия, выступавший в минувшем сезоне за «Тамбов», перешел в «Ахмат». Сегодня вратарь подписал контракт с грозненским клубом по схеме 2+1. За «Ахмат» Шелия будет играть под номером 88.

Добро пожаловать, Гиорги!" — сообщается в официальном аккаунте "Твиттера" грозненской команды.

Напомним, «Ахмат» по итогам прошедшего чемпионата России занял 13-е место. Команда должна была играть в стыковых матчах с представителями ФНЛ, но из-за пандемии коронавируса стыковые встречи были отменены. «Тамбов» при равном количестве очков оказался на строчку ниже.

В первом туре нового сезона «Ахмат» сыграет с тульским «Арсеналом». Матч состоится в воскресенье, 9 августа.