Шелия перешёл в «Ахмат»
Голкипер Гиорги Шелия перешёл из «Тамбова» в «Ахмат».
«Голкипер Гиорги Шелия, выступавший в минувшем сезоне за «Тамбов», перешел в «Ахмат». Сегодня вратарь подписал контракт с грозненским клубом по схеме 2+1. За «Ахмат» Шелия будет играть под номером 88.
Добро пожаловать, Гиорги!" — сообщается в официальном аккаунте "Твиттера" грозненской команды.
Напомним, «Ахмат» по итогам прошедшего чемпионата России занял 13-е место. Команда должна была играть в стыковых матчах с представителями ФНЛ, но из-за пандемии коронавируса стыковые встречи были отменены. «Тамбов» при равном количестве очков оказался на строчку ниже.
В первом туре нового сезона «Ахмат» сыграет с тульским «Арсеналом». Матч состоится в воскресенье, 9 августа.
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