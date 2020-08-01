Дмитрий Гунько: было бы глупо отказываться от предложения возглавить команду РПЛ

Новый главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прокомментировал назначение в подмосковный клуб.



«Сегодня мне поступило предложение возглавить футбольный клуб «Химки», которое стало для меня абсолютно неожиданным. Было бы глупо отказываться от предложения возглавить команду Премьер-Лиги. Это серьёзный вызов, который я принял. Буду полностью отдаваться работе, есть много идей, но самое основное — развивать футболистов в отдельности и команду в целом», — приводит слова Гунько пресс-служба «Химок».

Пресс-служба «Химок» сегодня, 1 августа, сообщила, что Гунько возглавил подмосковную команду. До назначения в «Химки» Гунько возглавлял академию «Спартака». Сергей Юран, с которым команда поднималась в Премьер-Лигу, покинул пост.