Дмитрий Гунько: было бы глупо отказываться от предложения возглавить команду РПЛ
Новый главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прокомментировал назначение в подмосковный клуб.
«Сегодня мне поступило предложение возглавить футбольный клуб «Химки», которое стало для меня абсолютно неожиданным. Было бы глупо отказываться от предложения возглавить команду Премьер-Лиги. Это серьёзный вызов, который я принял. Буду полностью отдаваться работе, есть много идей, но самое основное — развивать футболистов в отдельности и команду в целом», — приводит слова Гунько пресс-служба «Химок».
Пресс-служба «Химок» сегодня, 1 августа, сообщила, что Гунько возглавил подмосковную команду. До назначения в «Химки» Гунько возглавлял академию «Спартака». Сергей Юран, с которым команда поднималась в Премьер-Лигу, покинул пост.
«Химки» объявили о назначении Дмитрия Гунько главным тренером
- 1 августа 2020
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