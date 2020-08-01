«Химки» объявили о назначении Дмитрия Гунько главным тренером

Пресс-служба «Химок» сообщила, что Дмитрий Гунько возглавил подмосковную команду.

«Сегодня Дмитрий Гунько назначен главным тренером красно-чёрных. Приветствуем Дмитрия Ивановича в «Химках»! Желаем успешной работы у руля нашей команды в РПЛ», — говорится в сообщении на сайте «Химок».

Генеральный директор «Химок» Александр Зайцев рассказал, что Гунько мог возглавить команду ещё пять лет назад.



«Кандидатуру Дмитрия Гунько на пост главного тренера «Химок» наблюдательный совет клуба рассматривал еще 2015 году, но тогда договориться не получилось. Рад, что спустя пять лет Дмитрий приходит в «Химки». Уверен, он сделает всё возможное, чтобы добиться результата», — сказал Зайцев.

До назначения в «Химки» Гунько возглавлял академию «Спартака».

Сегодня «Химки» официально объявили, что Сергей Юран, с которым команда поднималась в Премьер-Лигу, покинул пост.