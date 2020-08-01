Аспиликуэта в слезах ушёл с поля в матче «Челси» и «Арсенала» в финале Кубка Англии
Двое футболистов «Челси» получили травмы в матче с «Арсеналом» (1:2, идёт второй тайм) в финале Кубка Англии.
В первом тайме защитник Сесар Аспиликуэта получил повреждение и покинул поле на 35-й минуте матча. Испанец ушёл с поля в слезах.
Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич из-за травмы был заменён на 49-й минуте. Футболист открыл счёт на 5-й минуте встречи.
Финал Кубка Англии проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Челси».
«Челси» по итогам сезона английской Премьер-лиги занял четвёртое место и напрямую пробился в групповой этап Лиги чемпионов. «Арсенал» стал восьмым. Единственная возможность клуба попасть в еврокубки — победа в финале Кубка Англии.
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