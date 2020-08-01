«Брешия» сыграла вничью с «Сампдорией» в заключительном туре чемпионата Италии
В матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А сезона-2019/2020 «Брешия» принимала «Сампдорию». Встреча состоялась в Брешии на стадионе «Марио Ригамонти» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал полузащитник «Сампдории» Мехди Лери, отличившийся на 41-й минуте после передачи защитника Томмазо Ауджелло. В начале второго тайма счёт сравнял нападающий «Брешии» Эрнесто Торрегросса, реализовавший пенальти.
В компенсированное ко второму тайму время «Сампдория» осталась в меньшинстве — с поля за вторую жёлтую карточку был удалён хавбек Кристоффер Аскильдсен.
«Сампдория» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды из Генуи 42 очка. «Брешия» (25) завершила сезон на предпоследнем, 19-м месте.
Италия - Серия А. 38-й тур
01 августа 2020, суббота. 19:00 МСК
Брешия
Брешия
Окончен
1 : 1
Сампдория
Генуя
0:1 Лери – 41' 1:1 Торрегросса – 49' (пен)
Удаления: нет / Аскильдсен – 90+1'
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