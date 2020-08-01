«Брешия» сыграла вничью с «Сампдорией» в заключительном туре чемпионата Италии

В матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А сезона-2019/2020 «Брешия» принимала «Сампдорию». Встреча состоялась в Брешии на стадионе «Марио Ригамонти» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Сампдории» Мехди Лери, отличившийся на 41-й минуте после передачи защитника Томмазо Ауджелло. В начале второго тайма счёт сравнял нападающий «Брешии» Эрнесто Торрегросса, реализовавший пенальти.

В компенсированное ко второму тайму время «Сампдория» осталась в меньшинстве — с поля за вторую жёлтую карточку был удалён хавбек Кристоффер Аскильдсен.

«Сампдория» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды из Генуи 42 очка. «Брешия» (25) завершила сезон на предпоследнем, 19-м месте.