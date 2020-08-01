Фрэнк Лэмпард: «Челси» не играл достаточно хорошо, чтобы выиграть Кубок Англии

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард дал комментарий после поражения в финале Кубка Англии с «Арсеналом» (1:2).

«Мы отлично начали встречу, хорошо играли в течение первых 10-15 минут. Можем винить только самих себя. Мы успокоились, действовали так, будто это прогулка, позволили сопернику войти в игру. Было трудно набрать прежний ритм. Мы виноваты во многом.

Всё, что я могу сделать с кромки поля, — это кричать! Сегодня мы были медлительны, пасовали мяч назад, позволили «Арсеналу» прессинговать. Мы не играли достаточно хорошо, чтобы выиграть финал.

Я даже не думаю о следующей неделе. Сегодня на нас свалилось всё сразу: в команде две травмы подколенного сухожилия и вывих плеча. Это конец очень длинного сезона, переломный момент для нас», — цитирует Лэмпарда BBC.