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Златан Ибрагимович — самый возрастной игрок в истории Серии А, забивший 10 голов за сезон

Златан Ибрагимович — самый возрастной игрок в истории Серии А, забивший 10 голов за сезон
Футбол / Италия 0

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович стал автором второго гола в домашнем матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А с «Кальяри» (3:0). Швед отличился на 55-й минуте, забив с передачи полузащитника Самуэля Кастильехо.

Ибрагимович завершил сезон-2019/2020 с 10 голами в активе. Форвард красно-чёрных стал самым возрастным игроком в истории чемпионата Италии, которому удалось забить как минимум 10 мячей за одну кампанию, сообщает OptaPaolo на своей странице в «Твиттере».

Самые возрастные футболисты Серии А с 10+ голами за один сезон

1. Златан Ибрагимович — 38 лет, 302 дня
2. Сильвио Пиола — 38 лет, 127 дней
3. Пьетро Феррарис — 38 лет, 103 дня
4. Лука Тони — 37 лет, 279 дней
5. Фабио Квальярелла — 37 лет, 162 дня.

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