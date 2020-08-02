«Порту» в меньшинстве обыграл «Бенфику» и стал победителем Кубка Португалии

В Коимбре на стадионе «Сьюдад-ди-Коимбра» состоялся финальный матч Кубка Португалии по футболу сезона-2019/2020 «Бенфика» — «Порту». Финальный свисток зафиксировал победу «драконов» со счётом 2:1.

На 37-й минуте «Порту» остался в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку с поля был удалён нападающий Луис Диас. Несмотря на численное преимущество соперника, команде Сержиу Консейсау удалось выйти вперёд в начале второго тайма благодаря голу защитника Шанселя Мбембы. Спустя 11 минут Мбемба оформил дубль. В концовке форвард «Бенфики» Винисиус Мораис сократил разницу в счёте, реализовав пенальти.

«Порту» стал победителем Кубка Португалии в 17-й раз. «Драконы» теперь делят второе место со «Спортингом» по количеству титулов. Рекордсменом является «Бенфика» (26).