Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Порту» в меньшинстве обыграл «Бенфику» и стал победителем Кубка Португалии

«Порту» в меньшинстве обыграл «Бенфику» и стал победителем Кубка Португалии
Футбол / Прочие турниры 0

В Коимбре на стадионе «Сьюдад-ди-Коимбра» состоялся финальный матч Кубка Португалии по футболу сезона-2019/2020 «Бенфика» — «Порту». Финальный свисток зафиксировал победу «драконов» со счётом 2:1.

На 37-й минуте «Порту» остался в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку с поля был удалён нападающий Луис Диас. Несмотря на численное преимущество соперника, команде Сержиу Консейсау удалось выйти вперёд в начале второго тайма благодаря голу защитника Шанселя Мбембы. Спустя 11 минут Мбемба оформил дубль. В концовке форвард «Бенфики» Винисиус Мораис сократил разницу в счёте, реализовав пенальти.

«Порту» стал победителем Кубка Португалии в 17-й раз. «Драконы» теперь делят второе место со «Спортингом» по количеству титулов. Рекордсменом является «Бенфика» (26).

Кубок Португалии. Финал
01 августа 2020, суббота. 22:45 МСК
Бенфика
Лиссабон
Окончен
1 : 2
Порту
Порту
0:1 Мбемба – 47'   0:2 Мбемба – 58'   1:2 Мораис – 84' (пен)
Удаления: нет / Диас – 38'
Игроки «Арсенала» уронили Кубок Англии во время церемонии награждения
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020