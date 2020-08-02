«Порту» в меньшинстве обыграл «Бенфику» и стал победителем Кубка Португалии

В Коимбре на стадионе «Сьюдад-ди-Коимбра» состоялся финальный матч Кубка Португалии по футболу сезона-2019/2020 «Бенфика» — «Порту». Финальный свисток зафиксировал победу «драконов» со счётом 2:1.
На 37-й минуте «Порту» остался в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку с поля был удалён нападающий Луис Диас. Несмотря на численное преимущество соперника, команде Сержиу Консейсау удалось выйти вперёд в начале второго тайма благодаря голу защитника Шанселя Мбембы. Спустя 11 минут Мбемба оформил дубль. В концовке форвард «Бенфики» Винисиус Мораис сократил разницу в счёте, реализовав пенальти.
«Порту» стал победителем Кубка Португалии в 17-й раз. «Драконы» теперь делят второе место со «Спортингом» по количеству титулов. Рекордсменом является «Бенфика» (26).
- 2 августа 2020
-
00:57
-
00:50
-
00:39
-
00:38
-
00:20
- 1 августа 2020
-
23:56
-
23:47
-
23:45
-
23:40
-
23:28
-
23:21
-
23:16
-
23:06
-
22:55
-
22:48
-
22:43
-
22:13
-
21:51
-
21:51
-
21:34
-
21:12
-
21:02
-
21:00
-
20:40
-
20:37
-
20:29
-
20:20
-
20:10
-
20:02
-
19:52
-
19:46
-
19:34
-
19:24
-
19:22
-
18:58