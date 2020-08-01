Игроки «Арсенала» уронили Кубок Англии во время церемонии награждения

Футболисты «Арсенала» уронили трофей во время празднования победы над «Челси» в финале Кубка Англии.
Форвард и капитан лондонской команды Пьер-Эмерик Обамеянг выпустил из рук трофей, кубок упал, у него отвалилась нижняя часть. Похоже, это было изначально запланировано. Видео падения награды опубликовано в «твиттере» «Матч ТВ».
Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу «канониров». «Челси» открыл счёт на 5-й минуте матча. На 28-й минуте Обамеянг реализовал пенальти и сравнял счёт. На 67-й минуте Николя Пепе подхватил мяч, отпасовал в штрафную, где Обамеянг разделался с защитником и перекинул вратаря, оформив дубль.
«Арсенал» в 14-й раз завоевал Кубок Англии. «Челси» побеждал в турнире восемь раз и ещё шесть раз проигрывал в финалах.
Напомним, игроки «Зенита» сломали кубок России во время празднования. Бранислав Иванович не сумел удержать трофей в руках, в результате чего он упал на газон. При падении разбилась верхняя часть награды.
- 1 августа 2020
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