Мальдини: Ибрагимович — будущее «Милана»
Технический директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил о желании продлить контракт с 38-летним шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.
«В этом сезоне мы создали что-то, что требует продолжения. Златан — часть этого проекта, он будущее „Милана“. Нам предстоят непростые переговоры, но мы хотим двигаться вперёд вместе с ним. К тому же рядом с ним могут прогрессировать Анте Ребич и Рафаэль Леао, а также остальные наши молодые футболисты», — приводит слова Мальдини ESPN.
Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. Контракт шведского футболиста с миланским клубом действует до 31 августа 2020 года. Ибрагимович завершил сезон-2019/2020 с 10 голами в активе.
Златан Ибрагимович — самый возрастной игрок в истории Серии А, забивший 10 голов за сезон
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