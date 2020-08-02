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Агент Сафонов — о дебюте Пиняева в ФНЛ: на топ-уровне не заиграет

Агент Сафонов — о дебюте Пиняева в ФНЛ: на топ-уровне не заиграет
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Агент Алексей Сафонов прокомментировал дебют в профессиональном футболе 15-летнего нападающего «Чертаново» Сергея Пиняева.

«На топ-уровне не заиграет», — написал Сафонов на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Пиняев вышел на замену в домашнем матче первого тура первенства ФНЛ, в котором его команда принимала «Спартак-2», и стал автором голевой передачи меньше чем через минуту после выхода на поле. Дебютировавший Пиняев заменил Дмитрия Молчанова на 64-й минуте и через 30 секунд после этого отдал прострельную голевую передачу на Юрия Завезёна.

Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бари». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года.

15-летний форвард «Чертаново» Пиняев отдал голевую передачу через 30 секунд после дебюта
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