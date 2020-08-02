Агент Сафонов — о дебюте Пиняева в ФНЛ: на топ-уровне не заиграет

Агент Алексей Сафонов прокомментировал дебют в профессиональном футболе 15-летнего нападающего «Чертаново» Сергея Пиняева.
«На топ-уровне не заиграет», — написал Сафонов на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Пиняев вышел на замену в домашнем матче первого тура первенства ФНЛ, в котором его команда принимала «Спартак-2», и стал автором голевой передачи меньше чем через минуту после выхода на поле. Дебютировавший Пиняев заменил Дмитрия Молчанова на 64-й минуте и через 30 секунд после этого отдал прострельную голевую передачу на Юрия Завезёна.
Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бари». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года.
- 2 августа 2020
-
11:41
-
11:16
-
11:10
-
11:05
-
10:51
-
10:40
-
10:29
-
10:07
-
10:02
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:15
-
08:49
-
07:57
-
05:43
-
05:29
-
03:41
-
02:40
-
00:57
-
00:50
-
00:39
-
00:38
-
00:20
- 1 августа 2020
-
23:56
-
23:47
-
23:45
-
23:40
-
23:28
-
23:21
-
23:16
-
23:06
-
22:55
-
22:48