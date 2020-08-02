Шамиль Газизов: «Спартак» работает над другими трансферами. Надеюсь, свежая кровь будет
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о трансферных планах клуба после перехода нападающего Александра Кокорина.
«Работаем над другими трансферами. Надеюсь, свежая кровь будет. У нас сбалансированная команда, которую нужно разнообразить красками.
Конечно, переход Кокорина согласован с Леонидом Федуном. Уйдёт ли кто-то из лидеров? Команда должна быть сбалансирована. И бюджет таким должен быть, и достижения. Будем над этим работать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента. 29-летний форвард подписал контракт с красно-белыми по схеме «3+1». За новую команду Александр будет выступать под девятым номером.
«Он согласился на более низкую зарплату». Газизов — о переходе Кокорина в «Спартак»
- 2 августа 2020
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