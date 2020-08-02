Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» может продать Ракитича за € 10 млн

«Барселона» может продать Ракитича за € 10 млн
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может быть продан за € 10 млн в ближайшее время. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Контракт хорватского хавбека истекает в 2021 году, однако руководство каталонского клуба не намерено отдавать его бесплатно по истечении срока соглашения. «Барселона» нацелилась на омоложение состава и разгрузку зарплатной ведомости, поэтому хочет выгодно расстаться с игроком.

32-летний полузащитник неоднократно заявлял, что будет не против закончить карьеру в «Севилье». Ракитич выступал в составе этой команды с 2011 по 2014 год. Хорват защищал также цвета «Шальке» и «Базеля».

В минувшем сезоне чемпионата Испании хавбек каталонцев в 31 матче забил один мяч и отдал три результативные передачи.

«Барселона» хочет продать 12 футболистов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020