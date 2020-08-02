Капелло: Дзаньоло может выиграть «Золотой мяч»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о полузащитнике «Ромы» Николо Дзаньоло.
«Николо обладает невероятной мощью и темпом. Мне он нравится, потому что все его качества находятся на высшем уровне — сила, качество и темп. Есть игроки, обладающие большим потенциалом, но они не такие, как он.
Посмотрите на его передачу Диего Перотти в матче с «Ювентусом». Он протащил мяч с середины поля до края штрафной, при этом сохранил голову холодной и отдал точный пас. Это означает, что у него отличное видение поля и хорошее чувство мяча.
Не вижу пока ни одного молодого игрока, который был бы так же хорош, как Дзаньоло. Считаю, у него есть потенциал, чтобы выиграть «Золотой мяч», — приводит слова Капелло Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
- 2 августа 2020
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